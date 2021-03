“Anna” | il trailer della serie tratto dal romanzo di Ammaniti

(Di giovedì 18 marzo 2021) Disponibile da 23 aprile su Sky e Now Arriva la nuova attesaSky, produzione originale, “” tratta dall’omonimo libro di Nicolò(edito da Einaudi). Dal 23 febbraio, su Sky e Now, tutti i sei episodiche si basa suldell’autore Premio Strega. Un distopico racconto di un mondo distrutto e dell’incredibile viaggio che la giovanissima protagonista dovrà affrontare. L’esordiente Giulia Dragotto (14 anni,) è, tenace e coraggiosa, che parte alla ricerca del fratellino rapito, Astor – interpretato da Alessandro Pecorella (9 anni, anche lui alla sua prima apparizione in TV). Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un’isola riconquistata dalla natura e selvagge ...

Una struggente versione di Core 'ngrato, la canzone portata al successo da Enrico Caruso, accompagna il trailer di "Anna", la nuova serie Sky Original di Niccolò Ammaniti. Una serie fondamentale per la storia dei prodotti del gruppo perché sarà la prima a essere disponibile per intero il prossimo 23 aprile. Il cast è composto da molti esordienti nei ruoli principali, a partire dalla protagonista, interpretata da Giulia Dragotto, al suo debutto come attrice a 14 anni. Anna dovrà trovare da sola la forza per combattere in un mondo desolato e pericoloso.