Animal Crossing 'al cinema' con il corto horror Don't Peek che diventerà un lungometraggio (Di giovedì 18 marzo 2021) Mai giocare ad Animal Crossing di notte: o almeno, questo sembra suggerire Don't Peek, singolare cortometraggio horror realizzato dal giovane cineasta Julian Terry durante il lockdown del 2020. Ispirato da Animal Crossing: New Horizons, Terry ha ideato la storia di una misteriosa e inquietante presenza che si aggira all'interno della console per videogiochi di una ragazza, intenta a giocare nella tranquillità della sua cameretta, in notturna. Il corto non racconta nulla di nuovo, per quanto sia realizzato con perizia: il motivo per cui ne stiamo parlando qui è che non solo la console in questione è Nintendo Switch, ma il gioco nel quale si aggira il "mostro" è Animal Crossing: New Horizons. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 marzo 2021) Mai giocare addi notte: o almeno, questo sembra suggerire Don't, singolaremetraggiorealizzato dal giovane cineasta Julian Terry durante il lockdown del 2020. Ispirato da: New Horizons, Terry ha ideato la storia di una misteriosa e inquietante presenza che si aggira all'interno della console per videogiochi di una ragazza, intenta a giocare nella tranquillità della sua cameretta, in notturna. Ilnon racconta nulla di nuovo, per quanto sia realizzato con perizia: il motivo per cui ne stiamo parlando qui è che non solo la console in questione è Nintendo Switch, ma il gioco nel quale si aggira il "mostro" è: New Horizons. Leggi altro...

Advertising

NintendoItalia : Qual è stata la tua stagione preferita di questo primo anno di Animal Crossing: New Horizons?… - NintendoItalia : Il prossimo aggiornamento per #AnimalCrossingNewHorizons arriverà il 18/03! Include oggetti e abitanti a tema… - Eurogamer_it : #AnimalCrossing protagonista del corto horror #DontPeek, presto un lungometraggio prodotto dal regista di #Wanted - filthfae : ANIMAL CROSSING SANRIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO - Nerdmovieprod : Un anno di Animal Crossing: New Horizons, il videogame dei record #ACNH #AnimalCrossing -