ANGI: Economia Circolare & Human Knowledge per i talenti e le imprese del futuro (Di giovedì 18 marzo 2021) Innovare e sviluppare nuove competenze, costruire percorsi virtuosi legati allo sviluppo di progetti innovativi e accrescere la cultura di fare impresa. Questo e molto altro è stato oggetto del webinar dello scorso martedì 16 marzo promosso da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con Eni Joule, Aurora e To Be Srl. Al centro del confronto la scuola di Eni per l'impresa che nasce con l'obiettivo di formare e sostenere nel proprio sviluppo chi vuole fare impresa, crescere e fare crescere I'Italia in maniera sostenibile, incidere positivamente sui processi di transizione energetica ed Economia Circolare. Ad aprire i lavori i saluti dell'ANGI e Riccardo Pilat editore di Trieste Cafe. A condurre i lavori Francesco Paolo Russo Direttore Generale ANGI con i preziosi contributi di ...

