Advertising

TerrinoniL : Angelina Jolie torna alla carica, Brad Pitt 'violento' - Ultima Ora - melinzeta : @QGdaJuliete Angelina Jolie CONTIGO JULIETTE - louandharrxy : te amo angelina jolie. - CorriereQ : Angelina Jolie torna alla carica, Brad Pitt “violento” - junolool : @milladinamics Angelina jolie australia amarillo addison -

Ultime Notizie dalla rete : Angelina Jolie

Agenzia ANSA

In nuovi documenti presentati in tribunale in vista della discussione della causa di divorzio,ha detto di avere "prove" di violenze domestiche dell'ex marito Brad Pitt e di essere pronta a portare i figli a testimoniare contro di lui. L'attrice ha fatto sapere di essere pronta a ...In nuovi documenti presentati in tribunale in vista della discussione della causa di divorzio,ha detto di avere "prove" di violenze domestiche dell'ex marito Brad Pitt e di essere pronta a portare i figli a testimoniare contro di lui. L'attrice ha fatto sapere di essere pronta a ...(ANSA) – NEW YORK, 17 MAR – In nuovi documenti presentati in tribunale in vista della discussione della causa di divorzio, Angelina Jolie ha detto di avere "prove" di ...(ANSA) – NEW YORK, 17 MAR – In nuovi documenti presentati in tribunale in vista della discussione della causa di divorzio, Angelina Jolie ha detto di avere "prove" di violenze domestiche dell’ex marit ...