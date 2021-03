Angelina Jolie pronta ad «accusare Brad Pitt di violenze domestiche»

(Di giovedì 18 marzo 2021) Non c’è pace per la storia (finita) tra Angelina Jolie e Brad Pitt. Dopo mesi di relativa tranquillità e parole distensive, l’attrice e regista sarebbe pronta a dissotterrare l’ascia di guerra momentaneamente sepolta per chiudere definitivamente i conti con l’ex: e questa volta le accuse sarebbero gravissime, di «violenza domestica».

vs Brad Pitt "Violento"/ Attrice ha le prove delle violenze domestiche Per il Governo socialista di Pedro Sanchez la legge sull'eutanasia è priorità nazionale con il testo - già ...In vista della discussione della causa del divorzio, nuovi documenti presentati in tribunale proverebbero le violenze domestiche di Brad Pitt verso l'ex moglie, che ha detto di avere 'prove' di violenze domestiche e di essere pronta a portare i figli a testimoniare contro di lui. L'attrice ha fatto sapere di essere pronta a salire sul banco ...In nuovi documenti presentati in tribunale in vista della discussione della causa di divorzio, Angelina Jolie ha detto di avere «prove» di violenze domestiche dell'ex marito Brad Pitt e di essere pron ...Angelina Jolie e Brad Pitt al centro di una diatriba familiare che sembra non avere fine: lei lo accusa di violenze domenistiche e sarebbe pronta a presentare le prove. Non sembra esserci tregua tra ...