Angelina Jolie porta in tribunale l’ex marito Brad Pitt | “Era violento | prove schiaccianti”

(Di giovedì 18 marzo 2021)divorzio– Solonotizie24Nuovo atto nel divorzio tra, l’attrice ha leche attestano gli atti di violenza domestica che negli anni di matrimonio avrebbe ricevuto dalche l’attrice ha già depositato in. I riflettori dei magazine di cronaca rosa e i tabloid internazionali hanno puntato i riflettori sulla coppia che in un primo momento ha fatto sognare i fan con la nascita del loro amore, successivamente, invece, ha sconvolto con la notizia riguardante il loro divorzio.ha chiesto il divorzio ...

Ultime Notizie dalla rete : Angelina Jolie

La battaglia legale trae Brad Pitt è arrivata ad una svolta: i due celebri ex coniugi stanno attraversando la fase di divorzio, dopo essersi lasciati nel 2016 ed essere stati dichiarati legalmente separati ...E ora, invece, di nuovo maretta (o meglio dire burrasca): mentree Brad Pitt si apprestano a iniziare il processo per il loro divorzio, pare che lei abbia presentato dei documenti per ...Angelina Jolie si scaglia contro l'ex marito Brad Pitt: "Ho le prove della sua violenza domestica, chiamerò a testimoniare i miei figli." ...L'attrice ha detto di avere «prove» di violenze domestiche dell'ex marito Brad Pitt e di voler portare i figli a testimoniare contro di lui ...