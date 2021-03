Angelina Jolie e le nuove accuse all’ex Brad Pitt (Di giovedì 18 marzo 2021) Nuovi documenti in tribunale presentati dall’attrice Continua la causa di divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt. La favola d’amore tra due degli attori più celebri di Hollywood non solo si è conclusa ma la fine è stata più che burrascosa. L’attrice ha presentato in tribunale nuovi documenti che dimostrano come Pitt sia stato più volte violento e non solo: l’ex protagonista di “Maleficent” ha detto di essere disposta a chiamare a testimoniare anche i figli. La coppia, che si è innamorata nel 2004, ha avuto sei figli tra naturali tre quelli adottati: Maddox, di 19 anni, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, e i gemelli Knox e Vivienne di 12. I due si sono detti addio nel 2016 ma rimane ancora da stabilire la custodia dei figli e la divisione dei beni. Venerdì secondo la stampa estera il team di avvocati ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Nuovi documenti in tribunale presentati dall’attrice Continua la causa di divorzio tra. La favola d’amore tra due degli attori più celebri di Hollywood non solo si è conclusa ma la fine è stata più che burrascosa. L’attrice ha presentato in tribunale nuovi documenti che dimostrano comesia stato più volte violento e non solo: l’ex protagonista di “Maleficent” ha detto di essere disposta a chiamare a testimoniare anche i figli. La coppia, che si è innamorata nel 2004, ha avuto sei figli tra naturali tre quelli adottati: Maddox, di 19 anni, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, e i gemelli Knox e Vivienne di 12. I due si sono detti addio nel 2016 ma rimane ancora da stabilire la custodia dei figli e la divisione dei beni. Venerdì secondo la stampa estera il team di avvocati ...

