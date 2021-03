Angelina Jolie contro Brad Pitt | le nuove gravi accuse

(Di giovedì 18 marzo 2021)di nuovo, questa volta conmoltoin cui si parla di violenza domestica. La guerra fra i due divi di Hollywood non sembra destinata a finire molto presto. Secondo quanto riporta People, l’attrice sarebbe pronta a riportare in tribunale l’ex marito e avrebbe fra le mani documenti e testimonianze che testimonierebbero il comportamento violento dell’attore. La nuova documentazione sarebbe stata presentata in vista della nuova causa di divorzio e questa voltaavrebbe chiesto di far salire sul banco dei testimoni anche i figli dell’ex coppia. Maddox, di 19 anni, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, e i gemelli Knox e Vivienne di 12 potrebbero quindi presentarsi in tribunale per testimoniare riguardo gli anni ...

Angelina ha presentato i documenti in tribunale venerdì scorso in vista della battaglia legale che la oppone all'ex marito ...