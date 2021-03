Angelina Jolie contro Brad Pitt: l'attrice afferma di avere le prove degli abusi domestici (Di giovedì 18 marzo 2021) La battaglia legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt si arricchisce di nuove accuse di abusi domestici mosse dall'attrice contro l'ex marito. La causa di divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt prosegue tra mille turbolenze: secondo alcuni documenti legali ottenuti da Us Weekly, la Jolie affermerebbe di avere le prove di abusi domestici da usare contro l'ex marito in tribunale. Secondo la documentazione, Angelina Jolie sarebbe pronta a testimoniare rivelando gli abusi che lei e i sei figli avrebbero subito. nei documenti non si specifica ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 marzo 2021) La battaglia legale trasi arricchisce di nuove accuse dimosse dall'l'ex marito. La causa di divorzio traprosegue tra mille turbolenze: secondo alcuni documenti legali ottenuti da Us Weekly, laaffermerebbe diledida usarel'ex marito in tribunale. Secondo la documentazione,sarebbe pronta a testimoniare rivelando gliche lei e i sei figli avrebbero subito. nei documenti non si specifica ...

