Andrea Cerioli sbarcherà sull’Isola dei Famosi oppure no?

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ha fatto parlare l’assenza diall’Isola dei2021 dopo i diversi rumors che lo davano come concorrente ufficiale e dopo la sua stessa ammissione sui social per la partecipazione al reality. Cosa è successo? Partecipazione saltata? No, niente di tutto ciò. In realtà l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino non si è ancora tuffato fra le acque cristalline dell’Honduras perché in quarantena. Stando a quanto apprendiamo da FanPage:, infatti, si trova già in Honduras, ma al momento starebbe semplicemente rispettando il protocollo che prevede una quarantena obbligatoria, in seguito alla quale potrà finalmente mettersi in gioco fonte: fanpage.it , inoltre, avrebbe già rivelato quando...

fvckinglola : RT @veror__: altro che Gilles io sto aspettando quel fregno di Andrea Cerioli #isola - zazoomblog : Isola dei Famosi Andrea Cerioli pronto per l’avventura: notizia appena arrivata i fan esplodono di gioia - #Isola… - acidoerose : RT @veror__: altro che Gilles io sto aspettando quel fregno di Andrea Cerioli #isola - veror__ : altro che Gilles io sto aspettando quel fregno di Andrea Cerioli #isola - occhio_notizie : Andrea Cerioli all'Isola? ?? Ebbene sì, l'ex tronista sarà il prossimo naufrago! ?? #isola #isoladeifamosi -

Leggi anche Slitta il debutto dia L'Isola dei Famosi Sia Uomini e Donne che Amici torneranno in onda già da domani . Cosa succederà nelle prossime puntate del dating show di Maria De ...E' lui uno dei naufraghi de L'Isola dei Famosi 2021. Entrerà a far parte del reality, molto presto, un ex tronista molto amato dal pubblico italiano.torna a far parte del piccolo schermo, torna sopratuttto in un reality. Il bolognese lo abbiamo visto al Grande Fratello, poi a Temptation Island, poi a Uomini e Donne, per ben due ...Andrea Cerioli è pronto a sbarcare in Honduras per diventare a tutti gli effetti un concorrente de L’Isola dei Famosi 2021. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha ancora vestito i panni di naufrago, m ...Andrea Cerioli è pronto a sbarcare in Honduras per diventare a tutti gli effetti un concorrente de L’Isola dei Famosi 2021. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha ancora vestito i panni di naufrago, m ...