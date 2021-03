Anche Rubano in isolamento, il sindaco di Puglianello: “Primo tampone negativo” (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo Cacchillo Anche Francesco Rubano, sindaco di Puglianello, si pone in isolamento fiduciario. Decisione inevitabile dopo la positività al Covid riscontrata nel sindaco di Telese Caporaso. Tutti, infatti, martedì avevano preso parte a una iniziativa proprio a Puglianello. Di seguito l’annuncio di Rubano: “Cari Amici, in virtù della positività del sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso, presente martedì a Puglianello per la sottoscrizione dell’accordo di programma sul Recovery Fund, ho ritenuto opportuno pormi in stato di isolamento volontario unitamente alla mia famiglia, nonostante nessuna delle condizioni del Ministero della Salute per la definizione di “contatto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo CacchilloFrancescodi, si pone infiduciario. Decisione inevitabile dopo la positività al Covid riscontrata neldi Telese Caporaso. Tutti, infatti, martedì avevano preso parte a una iniziativa proprio a. Di seguito l’annuncio di: “Cari Amici, in virtù della positività deldi Telese Terme Giovanni Caporaso, presente martedì aper la sottoscrizione dell’accordo di programma sul Recovery Fund, ho ritenuto opportuno pormi in stato divolontario unitamente alla mia famiglia, nonostante nessuna delle condizioni del Ministero della Salute per la definizione di “contatto ...

