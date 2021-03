Anatomia Patologica, la Scuola di specializzazione del Dipartimento di Area Medica si presenta. (Di giovedì 18 marzo 2021) Entra nel sito della Scuola: https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/scuole-di-specializzazione/Area-Medica/elenco-scuole-di-specializzazione-con-sede-udine/Scuola-Anatomia-Patologica Professionalizzante. La Scuola del DAME, diretta dalla Prof.ssa Laura Mariuzzi, punta soprattutto sull’acquisizione, da parte dei Medici in formazione, delle conoscenze anatomo-cliniche indispensabili per accedere al mondo del lavoro. Collocata tra l’Area biologica, da cui trae la sua solidità scientifica, e l’Area clinica, da cui mutua le competenze diagnostiche imprescindibili per garantire al paziente una “medicina personalizzata”, la Scuola assicura ai suoi Specializzandi un percorso ... Leggi su udine20 (Di giovedì 18 marzo 2021) Entra nel sito della: https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/scuole-di-/elenco-scuole-di--con-sede-udine/Professionalizzante. Ladel DAME, diretta dalla Prof.ssa Laura Mariuzzi, punta soprattutto sull’acquisizione, da parte dei Medici in formazione, delle conoscenze anatomo-cliniche indispensabili per accedere al mondo del lavoro. Collocata tra l’biologica, da cui trae la sua solidità scientifica, e l’clinica, da cui mutua le competenze diagnostiche imprescindibili per garantire al paziente una “medicina personalizzata”, laassicura ai suoi Specializzandi un percorso ...

Ultime Notizie dalla rete : Anatomia Patologica Studio molecolare e diagnostica per immagini nella cura dei tumori cerebrali Presso la struttura complessa di Anatomia Patologica diretta dal Professor Fausto Sessa i gliomi vengono studiati fin dal 2005 grazie ai primi lavori pionieristici del dottor Michele Cerati e della ...

Varese, nuove prospettive per la cura dei tumori cerebrali Presso la Struttura complessa di Anatomia Patologica diretta dal Professor Fausto Sessa i gliomi vengono studiati fin dal 2005 , grazie ai primi lavori pionieristici del dottor Michele Cerati e della ...

Dalla diagnosi molecolare alla telepatologia, l'evoluzione dell’anatomia patologica La Repubblica Asso è sempre vicina ai nosocomi di Mondovì e Ceva Sono state consegnate formalmente all’ospedale di Mondovì (anche se sono già in azienda da qualche tempo) alcune attrezzature e apparecchiature per un valore complessivo di oltre 85mila euro, donate d ...

Gocce di anatomia: l’occhio e il glaucoma, un breve excursus anatomico Nei giorni scorsi questa testata giornalistica ha dato risalto alla “settimana per la prevenzione del glaucoma” con diversi pezzi ...

