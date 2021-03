Amici 20, Stefano De Martino protagonista del serale? Le anticipazioni (Di giovedì 18 marzo 2021) Manca poco al serale di Amici 20, in partenza questo mese di marzo 2021 e al riguardo emergono delle succulente anticipazioni tv, come il ritorno di Stefano De Martino al talent di Maria De Filippi. A preannunciare la presenza dell’ex consorte di Belen Rodriguez all’attesa fase finale del talent è un noto rotocalco di gossip, ma quest’ultima non è la sola novità prevista per lo show. Il gruppo dei talenti concorrenti ammessi alla fase finale del format di Canale 5, inoltre, sarà diviso in 3 squadre tra loro antagoniste per la gara serale. Tutto questo e molto altro, ancora, vi delucidiamo nel nostro articolo. Amici 20, Stefano De Marino torna al serale? Tra le anticipazioni tv del serale di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 18 marzo 2021) Manca poco aldi20, in partenza questo mese di marzo 2021 e al riguardo emergono delle succulentetv, come il ritorno diDeal talent di Maria De Filippi. A preannunciare la presenza dell’ex consorte di Belen Rodriguez all’attesa fase finale del talent è un noto rotocalco di gossip, ma quest’ultima non è la sola novità prevista per lo show. Il gruppo dei talenti concorrenti ammessi alla fase finale del format di Canale 5, inoltre, sarà diviso in 3 squadre tra loro antagoniste per la gara. Tutto questo e molto altro, ancora, vi delucidiamo nel nostro articolo.20,De Marino torna al? Tra letv deldi ...

