Amici 20, anticipazioni: ecco chi è stato eliminato nella registrazione del primo serale! (Di giovedì 18 marzo 2021) E' appena terminata la registrazione della prima puntata dell'attesissimo serale di Amici 20. Le anticipazioni di quello che vedremo nella puntata che andrà in onda sabato 20 marzo, ci sono state fornite dalla pagina Le Emily di Amici 20: C'è un ballottaggio tra Raffaele Renda e Esa Abrate per chi deve essere eliminato. Gaia è stata la prima eliminata. Post in aggiornamento L'articolo proviene da Isa e Chia.

estrangeirooo : mutuals vi amo però non mettete like ne tanto meno ritweet alle anticipazioni di amici dai - IsaeChia : #Amici20, anticipazioni: ecco chi è stato eliminato nella registrazione del primo serale! #amicispoiler - immarti15 : cosa ve lo guardate amici se leggete le anticipazioni mi spiegate dove sta il divertimento - aalexaandrellaa : NON VOGLIO ANTICIPAZIONI DI AMICI SULLA TL E GIÀ HO LETTO QUALCOSA. SE LE METTETE DITEMELO CHE VI SILENZIO. - maaparliamodime : Insomma Fil non era ad Amici È tutto il pomeriggio che aspetto le anticipazioni Che palo #irama -