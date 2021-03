America’s Cup, Max Sirena: “I NZ avevano barca più veloce e in una serie lunga conta. In futuro faremo ancora meglio” (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ tempo di bilanci per Luna Rossa. La chiosa dell’America’s Cup 2021 non è stata quella che si sperava e Team New Zealand nel computo di una serie al meglio delle 13 regate si è dimostrata superiore. Il 7-3 conclusivo ha questo significato e a fare il punto della situazione è stato lo skipper Max Sirena che, in un’intervistata riportata dal sito nzherald.co.nz, ha analizzato quanto le sfide contro l’equipaggio neozelandese abbiano dimostrato e quali aspetti dovranno essere migliorati nel futuro. Sirena è partito dalle prime regate dove non si è stati sufficientemente pragmatici tra le fila di Luna Rossa: “Credo che ci siano state delle occasioni per vincere nelle prime gare andate in scena e non abbiamo sfruttato le nostre chance“, l’ammissione. Tuttavia c’è la constatazione ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ tempo di bilanci per Luna Rossa. La chiosa dell’Cup 2021 non è stata quella che si sperava e Team New Zealand nel computo di unaaldelle 13 regate si è dimostrata superiore. Il 7-3 conclusivo ha questo significato e a fare il punto della situazione è stato lo skipper Maxche, in un’intervistata riportata dal sito nzherald.co.nz, ha analizzato quanto le sfide contro l’equipaggio neozelandese abbiano dimostrato e quali aspetti dovranno essere migliorati nelè partito dalle prime regate dove non si è stati sufficientemente pragmatici tra le fila di Luna Rossa: “Credo che ci siano state delle occasioni per vincere nelle prime gare andate in scena e non abbiamo sfruttato le nostre chance“, l’ammissione. Tuttavia c’è la constatazione ...

