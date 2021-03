Alla Statale di Milano arriva “Grandangolo”, il corso che incrocia fotografia e diritto (Di giovedì 18 marzo 2021) Quello tra arte e diritto è un dialogo insolito, ma di grande importanza. Ogni opera pone questioni giuridiche, di proprietà e di diritto, che vanno conosciute e articolate. Un settore che, nonostante il crescente interesse tra le due aree, appare ancora poco sviluppato, perfino nei poli museali maggiori. In questo contesto, ancora più insolito (ma altrettanto importante) è il corso di perfezionamento “Grandangolo”, lanciato dall’Università Statale di Milano e concentrato, in modo specifico, sul diritto nel settore della fotografia. Come spiega Laura Castelli, Coordinatore del corso e Professore associato di diritto Privato, «è la risposta a una profonda lacuna del settore. La fotografia, soprattutto, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 18 marzo 2021) Quello tra arte eè un dialogo insolito, ma di grande importanza. Ogni opera pone questioni giuridiche, di proprietà e di, che vanno conosciute e articolate. Un settore che, nonostante il crescente interesse tra le due aree, appare ancora poco sviluppato, perfino nei poli museali maggiori. In questo contesto, ancora più insolito (ma altrettanto importante) è ildi perfezionamento “”, lanciato dall’Universitàdie concentrato, in modo specifico, sulnel settore della. Come spiega Laura Castelli, Coordinatore dele Professore associato diPrivato, «è la risposta a una profonda lacuna del settore. La, soprattutto, ...

Advertising

ButoloStefano : @Robi9915 @edigram La chiesa ha dei dogmi non è un istituzione civile o statale,è chi sceglie di credere che dovreb… - FraterVentus : RT @miia_2018: 'Il governo non aveva alternative alla sospensione del vaccino AstraZeneca per motivi legali. Ci sarebbe stata una minaccia… - TerroneDoc : RT @miia_2018: 'Il governo non aveva alternative alla sospensione del vaccino AstraZeneca per motivi legali. Ci sarebbe stata una minaccia… - spe1977 : RT @miia_2018: 'Il governo non aveva alternative alla sospensione del vaccino AstraZeneca per motivi legali. Ci sarebbe stata una minaccia… - Samuele_DM_ : RT @miia_2018: 'Il governo non aveva alternative alla sospensione del vaccino AstraZeneca per motivi legali. Ci sarebbe stata una minaccia… -