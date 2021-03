Alice in campo a cento giorni dal parto. "Ero incinta e ho firmato il nuovo contratto" (Di giovedì 18 marzo 2021) Un rinnovo di contratto proposto quando aveva ancora il pancione. Alice Pignagnoli , 33enne reggiana, portiere del Cesena Calcio , coi guantoni ha vissuto la gravidanza ed è diventata mamma. Ha ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Un rinnovo diproposto quando aveva ancora il pancione.Pignagnoli , 33enne reggiana, portiere del Cesena Calcio , coi guantoni ha vissuto la gravidanza ed è diventata mamma. Ha ...

Advertising

FedericoRaponi4 : Alice Corte presenta il documentario ZAYTUN fuori campo (I, 2021) “on demand”, 15>22 marzo 2021… - tuttascena1 : Alice Corte - ZAYTUN, fuori campo - WestRaymond3 : [...] il nome della località, che ritornerà più volte in futuro come al momento della sua consacrazione. Nel fratte… - SIMONETTISMO : @Inter_Women @AliceRegazzoli Auguri Alice, ti aspettiamo in campo! - alice_ledda_ : RT @giorgiogilestro: Voglio fare un plauso pubblico a @gianlucac1 e @ThManfredi che pur non essendo del campo hanno mostrato *fin dal princ… -