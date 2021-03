Alberto Gerli | tra gli esperti del Cts l’uomo che ha sbagliato le previsioni E da Palazzo Chigi al ministero nessuno rivendica la nomina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il rinnovo del Comitato tecnico scientifico, ridotto a 12 membri, e con molte new entry ha scatenato un paio di polemiche attorno ad alcuni nuoviinseriti nel board che consiglia le strategie da adottare per la lotta alla pandemia. In parte per alcune uscite ‘riduzioniste’ degli scorsi mesi – è il caso del presidente dell’Aifa Giorgio Palù e di Donato Greco – e in un caso, quello diGiovanni, per via del ‘mistero’ che circonda la sua scelta. La presenza dell’imprenditore padovano, laureato in ingegneria e fondatore di start up, nonché ex consigliere delegato di Confindustria Giovani di Padova, secondo quanto risulta a Ilfattoquotidiano.it sarebbe attribuibile per esclusione alla Presidenza del Consiglio. E il suo nome ha destato non poco stupore nella lista di 12ti ...