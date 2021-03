Alberto Gerli rinuncia all'incarico nel nuovo Cts: 'Polemiche inattese e sorprendenti dopo la mia nomina' (Di giovedì 18 marzo 2021) Alberto Giovanni Gerli rinuncia all'incarico nel nuovo Cts . L'ingegnere ha comunicato la sua rinuncia all'incarico, fa sapere il Dipartimento della Protezione civile. Gerli era uno dei 12 membri del ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 marzo 2021)Giovanniall'nelCts . L'ingegnere ha comunicato la suaall', fa sapere il Dipartimento della Protezione civile.era uno dei 12 membri del ...

