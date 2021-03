Alberto Gerli | l’uomo delle previsioni sbagliate | nel nuovo Cts

Leggi su wired

(Di giovedì 18 marzo 2021) C’è anche il giovane ingegnere e startuppernelComitato Tecnico Scientifico (Cts). Già detta così lascia perplessi, dal momento che ci si aspetterebbe che chi ha in mano le redini della gestione pandemica abbia una certa familiarità in ambito sanitario, mentre il signorè noto più che altro per i suoi progetti di illuminazione a led e per la sua passione per il bridge, con tanto di video su YouTube al riguardo. Ma come se non bastasse, riavvolgendo questo annus horribilis di emergenza sanitaria in effetti ogni tanto emerge il suo nome quando si tratta di modelli predittivi e calcoli sui contagi. E la sensazione è quella di un dilettante allo sbaraglio. Matteo Villa, ricercatore dell’Istituto di Politica Internazionale (Ispi), la chiama una “tragicommedia all’italiana”. In effetti ...