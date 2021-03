Alberto Gerli | il membro “criticato” del Cts | ha rifiutato l’incarico

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 18 marzo 2021), l’ingegnere la cui nomina tra i 12 del nuovo Comitato tecnico scientifico ha fatto discutere tutta la giornata, ha deciso di rinunciare al. Quello che si son chiesto in molti era come mai un imprenditore che aveva postato alcuni video su YouTube sostenendo delle tesi (molto spesso) sbagliate, potesse entrare a far parte del Cts. Infatti, come dice lui stesso nel primo dei suoi contenuti sul social, era il 20 marzo quando gli si è accesa una lampadina e ha iniziato a a pensare di dover elaborare dei grafici che dessero risposte illuminanti su come trattare l’epidemia di covid. Tutte previsioni – a oggi – errate. Lui dice però di aver ideato un modello di matematica predittiva in grado di prevedere l’evoluzione dell’epidemia. Il problema è che – ripetiamo – le previsioni si sono dimostrate sbagliate. Motivo per ...