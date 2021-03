Akash Kumar ha cambiato il colore dei suoi occhi? Dopo il mistero sul nome i dubbi sui suoi occhi azzurro ghiaccio | il sospetto del “ritocchino” estetico

(Di giovedì 18 marzo 2021) Andrea P, Pablo Andrea Romeo, Pablo, Pedro Pablo: non sono tante persone diverse ma sempre la stessa che ora però conosciamo tutti come. È un vero e proprio, ma anche in parte risolto, quello che avvolge l’attuale concorrente de L’Isola dei Famosi,. Tanti isull’identità del naufrago e ora spunta una presunta incognita anche suldegli, distinguibili nella folla, sembrano poter non essere così tanto un regalo di madre natura.e il giallo dell’identità: da Pedro Romeo a solo Pedro C’è un fitto chiacchiericcio in questi giorni,la prima puntata dell’Isola dei ...

Advertising

infoitcultura : Isola Dei Famosi: Akash Kumar sta mentendo sulla sua identità? web indaga - infoitcultura : Isola dei Famosi, Akash Kumar ha cambiato colore agli occhi? Cosa si sa sul modello - infoitcultura : Chi è davvero Akash Kumar? Giallo sull'identità del concorrente dell'Isola - infoitcultura : Isola dei Famosi: chi è Akash Kumar? Carriera e vita privata - ilgiornale : Mistero sull'identità del naufrago dell'#Isola: #Akash in passato si è fatto chiamare con altri nomi. Spuntano i vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

Ebbene non è somiglianza:e Pablo sono la stesa persona. Nelle sue precedenti apparizioni televisive ha usato i nomi più disparati, e ora che è naufragato all'Isola dei Famosi la ...Spread the love Home " Tv " Isola dei Famosi " Isola dei Famosi: chi è? Carriera e vita privata Tra i naufraghi di questa quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi c'è anche il modello, conosciuto anche come "occhi di ghiaccio". Ma cosa ...Firenze, 18 marzo 2021 - All' Isola dei Famosi 2021 Drusilla Gucci fa scintille con Akash Kumar mentre il Visconte Ferdinando Guglielmotti corteggia Elisa Isoardi. E per uno dei due naufraghi l'avvent ...L'isola dei famosi 2021 ha appena preso il via e già si tinge di Akash-gate. A tenere banco è il nome del bel naufrago, non perché sia particolare, ma perché ...