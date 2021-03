Akash Kumar, gravi segnalazioni: “Si prese i soldi e scappò in Brasile, ha altri nomi” (FOTO) (Di giovedì 18 marzo 2021) In queste ore, l’influencer Deianira Marzano ha pubblicato una serie di segnalazioni piuttosto gravi che riguardano Akash Kumar, attualmente concorrente dell’isola dei famosi. Nello specifico, pare che il protagonista non si sia comportato sempre in modo egregio con le donne del suo passato. Diverse persone, che hanno dichiarato di aver avuto un flirt con lui, hanno spiegato di essere state “sedotte e abbandonate” dal bel modello dagli occhi di ghiaccio. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso. Le segnalazioni su Akash Kumar Akash Kumar è, sicuramente, tra i personaggi più discussi di questa edizione dell’isola dei famosi, sta di fatto che sono trapelate anche delle pesanti segnalazioni sul suo conto. Alcune ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 18 marzo 2021) In queste ore, l’influencer Deianira Marzano ha pubblicato una serie dipiuttostoche riguardano, attualmente concorrente dell’isola dei famosi. Nello specifico, pare che il protagonista non si sia comportato sempre in modo egregio con le donne del suo passato. Diverse persone, che hanno dichiarato di aver avuto un flirt con lui, hanno spiegato di essere state “sedotte e abbandonate” dal bel modello dagli occhi di ghiaccio. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso. Lesuè, sicuramente, tra i personaggi più discussi di questa edizione dell’isola dei famosi, sta di fatto che sono trapelate anche delle pesantisul suo conto. Alcune ...

