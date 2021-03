Aida Yespica per lei il FUORI TUTTO, lato A estremo e una maschera – FOTO (Di giovedì 18 marzo 2021) Passano gli anni ma Aida Yespica continua a regalare grandi emozioni ai fan che la seguono, su Instagram è insaziabile, il lato A sublime Nonostante non sia più presente in televisione, Aida Yespica continua ad esserci sui social dove ogni giorno condivide FOTO e video della sua vita quotidiana. L’attrice e showgirl venezuelana oggi è L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 18 marzo 2021) Passano gli anni macontinua a regalare grandi emozioni ai fan che la seguono, su Instagram è insaziabile, ilA sublime Nonostante non sia più presente in televisione,continua ad esserci sui social dove ogni giorno condividee video della sua vita quotidiana. L’attrice e showgirl venezuelana oggi è L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Pluviophile_G : RT @TRASHPERSON18: Isola Dei Famosi 9 (2012): Antonella Elia batte al televoto Aida Yespica e nel frattempo in studio gli ex concorrenti pr… - anxakj : Antone e a te che te frega dei capelli mia? Me voi far fare la fine di Aida Yespica? Stamme lontana va #tzvip - keepfaithbaby : RT @Tristan__esdpv: ?? daniela martani e vera gemma fanno la fine di antonella elia e aida yespica ?? - io ci credo. #isola - drewslaugh_xx : RT @oocisola: La storica catfight tra Antonella Elia e Aida Yespica - MartinaParise5 : Comunque tra Vera Gemma e Angela Melillo sento delle vibes in stile Antonella Elia e Aida Yespica. Arriveranno alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Aida Yespica Isola dei Famosi, le naufraghe più belle di sempre Isola dei Famosi, una carrellata sulle naufraghe più belle di sempre, dal 2003 ad oggi. Da Barbara Chiappini a Taylor Mega, passando per Belen, Aida Yespica, Claudia Galanti e molte altre. Rivediamole ...

Aida Yespica, il legging ricopre a pennello tutte le sue forme, epica Aida Yespica torna a sorprendere tutti i suoi fan con un primo piano di assoluto valore. Un fisico da far venire la pelle d'oca I riflettori quest'oggi pizzicano in maniera sorprendente la bellissima ...

Aida Yespica per lei il FUORI TUTTO, lato A estremo e una maschera – FOTO Yeslife Il coiffeur dei vip in tour, furia social SASSARI. Il parrucchiere dei vip costretto a chiudere il salone nella Milano in zona rossa decide di fare un tour nella Sardegna in zona bianca. È stato lo stesso Federico Fashion Style, star anche de ...

Isola dei Famosi, le naufraghe più belle di sempre Da Barbara Chiappini a Taylor Mega, passando per Belen, Aida Yespica, Claudia Galanti e molte altre. Rivediamole insieme ...

Isola dei Famosi, una carrellata sulle naufraghe più belle di sempre, dal 2003 ad oggi. Da Barbara Chiappini a Taylor Mega, passando per Belen,, Claudia Galanti e molte altre. Rivediamole ...torna a sorprendere tutti i suoi fan con un primo piano di assoluto valore. Un fisico da far venire la pelle d'oca I riflettori quest'oggi pizzicano in maniera sorprendente la bellissima ...SASSARI. Il parrucchiere dei vip costretto a chiudere il salone nella Milano in zona rossa decide di fare un tour nella Sardegna in zona bianca. È stato lo stesso Federico Fashion Style, star anche de ...Da Barbara Chiappini a Taylor Mega, passando per Belen, Aida Yespica, Claudia Galanti e molte altre. Rivediamole insieme ...