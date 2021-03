Aggiornamento vaccini anti-Covid: quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 18 marzo 2021 (Di giovedì 18 marzo 2021) vaccini anti-Covid in Italia: l’Aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate 18 marzo 2021 Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Qui l’Aggiornamento sulle dosi di vaccino anti-Covid consegnate e somministrate in Italia Ore 07.00 – Sardegna, siglato l’accordo tra la Regione e i medici di base – C’è l’accordo tra la Regione Sardegna e i medici di base sul ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 marzo 2021)in: l’sulle18Il piano per la distribuzione e la somministrazione deiinprosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Qui l’sulledi vaccinoinOre 07.00 – Sardegna, siglato l’accordo tra la Regione e i medici di base – C’è l’accordo tra la Regione Sardegna e i medici di base sul ...

Advertising

lorepregliasco : Il direttore esecutivo di EMA fornirà un aggiornamento sui vaccini AstraZeneca tra poco, streaming qui:… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 18/03/2021 ore 06:01 Finora sono state somministrate 7204358 do… - Unomattina : L'aggiornamento dei dati #covid e la preoccupazione di eventi avversi dopo la somministrazione dei vaccini. L'apert… - BottaroRosella : RT @rep_palermo: Militare morto dopo il vaccino. folla e commozione ai funerali a Catania. La famiglia: 'Fiducia nei vaccini e nella giusti… - LazzariAmbrogio : Nella nuova normalità ci sarà bisogno di un aggiornamento dei vaccini di tanto in tanto. L'infezione non fornisce i… -