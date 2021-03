Afragola | arrestata pusher 49enne del rione Salicelle

(Di giovedì 18 marzo 2021) La donna riceveva i “clienti” direttamente nella sua abitazione ad, nel: la sostanza stupefacente era custodita all’interno di uno zaino. Non si ferma l’azione di contrasto all’illegalità da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. I Carabinieri della compagnia di Casoria hanno setacciato le strade delle città die Casoria,

Advertising

VincePerfetto : RT @puntomagazine: Rinvenuti e sequestrati 384 grammi di marijuana, di questi 25 grammi erano già suddivisi in 20 dosi pronte alla vendita… - puntomagazine : Rinvenuti e sequestrati 384 grammi di marijuana, di questi 25 grammi erano già suddivisi in 20 dosi pronte alla ven… - NapoliToday : #Cronaca Droga, controlli a tappeto: arrestata una spacciatrice ad Afragola -

Ultime Notizie dalla rete : Afragola arrestata

NapoliToday

I Carabinieri della compagnia di Casoria hanno setacciato le strade delle città die Casoria, nel Napoletano. Massimo impegno dei militari dell'Arma dislocati nei punti strategici delle ...I Carabinieri della compagnia di Casoria hanno setacciato le strade delle città die Casoria, nel Napoletano. Massimo impegno dei militari dell'Arma dislocati nei punti strategici delle ...Ad Afragola e a Casoria ieri, 17 Marzo, i carabinieri hanno fatto a tappeto controlli anti-droga: hanno tratto in arresto una donna, 49enne, del rione Salicelle, per detenzione e spaccio. Conservava ...La donna riceveva i "clienti" direttamente nella sua abitazione ad Afragola, nel rione Salicelle: la sostanza stupefacente in uno zaino.