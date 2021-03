(Di giovedì 18 marzo 2021) Le dichiarazioni diDel– veroal GF Vip hanno portato alla recente apertura dell’inchiesta (contro ignoti) per istigazione al suicidio condotta dal pm Carlo Villani e relativa alla morte di Teodosio Losito, produttore con Alberto Tarallo dell’allora Ares Film. Quelle confidenze con il collega Massimiliano Morra hanno portato al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Patty87410366 : #exrosmello Io cmq ferma a Zenga che dice che non gli piace Adua Del Vescovo. Invece Rosalinda Cannavò si. Ma qu… - Patty87410366 : #exrosmello Entra Adua Del Vescovo, torna Rosalinda Cannavò esce Rosina Dammela. Alfred hitchcock scansate. - Marilina851 : ROSALINDA_CANNAVO SOMOS SUA FORÇA Rosalinda_cannavo voto 10 adua del vesco voto 3... io unfollow adua del vesco per… - blogtivvu : “Adua Del Vesco non fu plagiata”, AresGate: ecco chi scelse il nome d’arte di Rosalinda Cannavò #gfvip - Serena27200992 : RT @rosmell73367971: Se Rosalinda smette di seguire rosalinda_cannavo allora noi muti e smettiamo di seguire adua.del.vesco #mellos #exrosm… -

Ultime Notizie dalla rete : Adua Del

DopoVesco , Massimiliano Morra , Gabriel Garko e Francesco Testi oggi è stato il turno di Eva Grimaldi , anche lei attrice lanciata dall'allora Ares Film . La Grimaldi si è presentata in procura ...E ancora Dandolo: 'Come reagiràVesco, un tempo amica inseparabile della Mello?'. Proprio la modella aveva promesso a Rosalinda che una volta fuori dalle quattro mura della Casa di Cinecittà ..."Adua Del Vesco non fu plagiata", AresGate: ecco chi scelse il nome d'arte di Rosalinda Cannavò. Parla Enrico Lucherini al Corriere.Lunedì apre il cantiere per il rifacimento di piazza Adua a Fondotoce. L’investimento dell’amministrazione comunale è di 250 mila euro e i lavori, affidati all’impresa Cave di Corconio, dovranno esser ...