Adl sotto accusa. «Una piazza come Bari ha bisogno di cure e attenzioni, ogni santo giorno dell'anno»

Sprofondo Bari. C'è sconforto nella terra pugliese per la squadra che Aurelio De Laurentiis avrebbe dovuto condurre in pompa magna almeno in Serie B. Neanche l'arrivo di Massimo Carrera ha invertito il trend. Ieri il Bari – o meglio la Bari – ha pareggiato 1-1 in casa contro la Casertana e ha persino rischiato di perdere. In tribuna c'era anche Aurelio De Laurentiis. Il Bari adesso è terzo in classifica e deve guardarsi le spalle dal Catanzaro. La Serie B è lontanissima. La Gazzetta del Mezzogiorno commenta così: Chissà cosa sarà passato per la testa di Aurelio De Laurentiis ieri pomeriggio al termine dell'insulso, inutile pareggio interno del Bari. Contro la Casertana. Pareggio largo, punto guadagnato, giusto per mettere in chiaro le cose, a favore soprattutto di chi la partita non ...

