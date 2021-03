A giugno apre a Berlino il Bud Spencer Museum con foto inedite, locandine e costumi di scena (Di giovedì 18 marzo 2021) Nel mese di giugno, a 5 anni esatti dalla scomparsa dell’indimenticabile Carlo Pedersoli (in arte Bud Spencer), aprirà nel cuore di Berlino il Bud Spencer Museum, che ospiterà un’esclusiva mostra sulla vita e le opere del tanto amato attore. La famiglia Pedersoli rende omaggio al proprio marito, padre e nonno, scomparso nel 2016 all’età di 86 anni, con una esposizione curata con amore e affetto. Centinaia di pezzi unici della vita privata di Bud Spencer Centinaia di pezzi unici della vita privata dell’attore Carlo Pedersoli e della carriera cinematografica del suo alter ego Bud Spencer saranno esposti per un anno negli esclusivi spazi del palazzo Römischer Hof sul centralissimo boulevard Unter den Linden. L’esposizione avrebbe dovuto avere luogo già nell’estate del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021) Nel mese di, a 5 anni esatti dalla scomparsa dell’indimenticabile Carlo Pedersoli (in arte Bud), aprirà nel cuore diil Bud, che ospiterà un’esclusiva mostra sulla vita e le opere del tanto amato attore. La famiglia Pedersoli rende omaggio al proprio marito, padre e nonno, scomparso nel 2016 all’età di 86 anni, con una esposizione curata con amore e affetto. Centinaia di pezzi unici della vita privata di BudCentinaia di pezzi unici della vita privata dell’attore Carlo Pedersoli e della carriera cinematografica del suo alter ego Budsaranno esposti per un anno negli esclusivi spazi del palazzo Römischer Hof sul centralissimo boulevard Unter den Linden. L’esposizione avrebbe dovuto avere luogo già nell’estate del ...

