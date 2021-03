A dicembre persi 660 mila posti di lavoro in un anno

(Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le assunzioni attivate dai datori diprivati nel corso del 2020 – secondo i dati Inps – sono state 5.028.000, con una forte contrazione rispetto al 2019 (-31%) determinata dagli effetti dell'emergenza legata alla pandemia da Covid-19. Tale contrazione, particolarmente negativa nel mese di aprile (-83%), si è progressivamente attenuata, in corrispondenza dell'allentamento delle misure restrittive nei mesi estivi scendendo sotto il 20% fino a ottobre, per poi risalire contestualmente alla terza ondata della pandemia, tanto che a novembre si è registrata una flessione del 25% e a(per quanto si tratti di un dato provvisorio) del 42%. Il calo ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, risultando però più accentuato per le assunzioni con contratti dia termine.Le cessazioni nel corso del 2020 ...

15.08 Lavoro, a660.000 posti660.000 posti di lavoro arispetto allo stesso periodo del 2019. E' quanto si apprende dai dati dell'Osservatorio sul precariato dell'Inps. Il dato è dovuto ...Globus chiuderà i grandi magazzini di Locarno: il contratto di locazione scadrà alla fine di2022 e non sarà rinnovato, ha indicato oggi la società. Andrannocirca 50 impieghi. In un comunicato odierno l'impresa spiega la decisione con il riallineamento strategico del gruppo e ...La diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-20%) è stata particolarmente accentuata per i contratti a tempo indeterminato e di apprendistato nel periodo marzo-dicembre 2020 ...A saldo il dato è fortunatamente più basso perchè qualcuno di questi contratti non rinnovati è stato trasformato in un rapporto a tempo indeterminato, la differenza tra nuove posizioni e posizioni per ...