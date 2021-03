"A Chi vuol essere Milionario...". Gerry Scotti fa tremare Mediaset: truffe e non solo, una pesantissima ammissione (Di giovedì 18 marzo 2021) “Imbarazzante”: Gerry Scotti ha commentato così l'arrivo di Quiz, la miniserie inglese incentrata sulla vicenda del concorrente Charles Ingram, che riuscì a vincere nel 2001 l'intero montepremi di Who Wants To Be a Millionaire? con l'inganno. “Sono andato a vedermi la puntata incriminata. Da addetto ai lavori mi è parso imbarazzante che non si fossero subito accorti di quanto stava accadendo”, ha detto il celebre conduttore di Canale 5 in un'intervista a La Stampa. Gerry Scotti, poi, ha elencato tutti i segnali tipici della truffa: “Colpi di tosse che pilotavano le risposte, il ‘palo' che si appisola sulla domanda cruciale e la moglie che tossisce sulla risposta finale. Quanto a Ingram, pare un caso da assistenti sociali, un po' gonzo, quasi simpatico per come è umoristico”. Parlando della versione italiana ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) “Imbarazzante”:ha commentato così l'arrivo di Quiz, la miniserie inglese incentrata sulla vicenda del concorrente Charles Ingram, che riuscì a vincere nel 2001 l'intero montepremi di Who Wants To Be a Millionaire? con l'inganno. “Sono andato a vedermi la puntata incriminata. Da addetto ai lavori mi è parso imbarazzante che non si fossero subito accorti di quanto stava accadendo”, ha detto il celebre conduttore di Canale 5 in un'intervista a La Stampa., poi, ha elencato tutti i segnali tipici della truffa: “Colpi di tosse che pilotavano le risposte, il ‘palo' che si appisola sulla domanda cruciale e la moglie che tossisce sulla risposta finale. Quanto a Ingram, pare un caso da assistenti sociali, un po' gonzo, quasi simpatico per come è umoristico”. Parlando della versione italiana ...

