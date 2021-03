A Bologna meditazione e pratiche orientali per alleviare lo stress dei sanitari

Leggi su dire

(Di giovedì 18 marzo 2021) BOLOGNA – Stress, ansia, attacchi di panico, insonnia e stanchezza. Si fa sempre più pesante la condizione psicologica degli operatori sanitari di Bologna, in prima linea negli ospedali nella lotta al Covid da oltre un anno. Per combattere e alleviare questo disagio, gli psicologi dell’Ausl hanno attivato tutti gli strumenti possibili, comprese le tecniche di meditazione orientale. A spiegarlo è Gioacchino Pagliaro, direttore dell’unità operativa di psicologia ospedaliera dell’Azienda sanitaria, oggi in commissione Sanità del Comune di Bologna. Nel 2020, riferisce, il servizio ha eseguito 1.250 prestazioni “solo per problematiche legate al Covid” e seguito 315 professionisti. “Sono stati divisi in gruppi- spiega- e per ognuno sono stati organizzati corsi per la gestione dello stress”. In particolare, sono state utilizzate “pratiche bio-energetiche di meditazione orientale– afferma Pagliaro- le stesse impiegate anche a Wuhan, in Cina, per combattere lo stress e rafforzare il sistema immunitario” degli operatori sanitari impiegati a loro volta contro il Covid. “Quando ci saranno le condizioni- aggiunge- riprenderemo con queste pratiche di consapevolezza e meditazione”.