"60 milioni di evasori?", "Non è un errore": la vergogna del comunista Fratoianni contro gli italiani, Cattaeno lo massacra. Rissa in tv | Video (Di giovedì 18 marzo 2021) Sessanta milioni di cartelle esattoriali in arrivo fanno discutere Alessandro Cattaneo e Nicola Fratoianni. Terreno di scontro Omnibus, il programma mattutino in onda su La7. Qui il deputato di Forza Italia difende la proposta di bloccare le cartelle esattoriali per tutto il 2021. "Non difendiamo gli evasori - premette in collegamento con Gaia Tortora -, stiamo dalla parte di quei milioni di italiani che ricevono accertamenti frutto dell'invasività del Paese rispetto a chi ha voglia di lavorare". Da qui la domanda rivolta al segretario nazionale di Sinistra Italiana: "Ma lei pensa che in Italia ci siano 60 milioni di evasori? Perché sono 60 milioni le cartelle in arrivo". Immediata la replica di Fratoianni: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Sessantadi cartelle esattoriali in arrivo fanno discutere Alessandro Cattaneo e Nicola. Terreno di sOmnibus, il programma mattutino in onda su La7. Qui il deputato di Forza Italia difende la proposta di bloccare le cartelle esattoriali per tutto il 2021. "Non difendiamo gli- premette in collegamento con Gaia Tortora -, stiamo dalla parte di queidiche ricevono accertamenti frutto dell'invasività del Paese rispetto a chi ha voglia di lavorare". Da qui la domanda rivolta al segretario nazionale di Sinistra Italiana: "Ma lei pensa che in Italia ci siano 60di? Perché sono 60le cartelle in arrivo". Immediata la replica di: ...

