41enne evade dai domiciliari: arrestato (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Centocelle hanno arrestato un 41enne romano, gia’ sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati, con l’accusa di evasione. Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri hanno notato l’uomo aggirarsi in via dei Larici e lo hanno fermato per un controllo e per verificare il rispetto delle norme del D.P.C.M. in “zona rossa”. Ad esito degli accertamenti e’ emerso che il 41enne doveva trovarsi agli arresti presso la sua abitazione, nella stessa via, e che si era allontanato senza nessun valido motivo e senza nessuna autorizzazione. I Carabinieri della Stazione Roma Centocelle lo hanno quindi bloccato e ricondotto presso la sua residenza dove permane ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’Autorita’ Giudiziaria. Lo scrive in una nota il ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Centocelle hannounromano, gia’ sottoposto agli arrestiper precedenti reati, con l’accusa di evasione. Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri hanno notato l’uomo aggirarsi in via dei Larici e lo hanno fermato per un controllo e per verificare il rispetto delle norme del D.P.C.M. in “zona rossa”. Ad esito degli accertamenti e’ emerso che ildoveva trovarsi agli arresti presso la sua abitazione, nella stessa via, e che si era allontanato senza nessun valido motivo e senza nessuna autorizzazione. I Carabinieri della Stazione Roma Centocelle lo hanno quindi bloccato e ricondotto presso la sua residenza dove permane aiin attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’Autorita’ Giudiziaria. Lo scrive in una nota il ...

Advertising

CasilinaNews : Centocelle. Arrestato un 41enne evaso dai domiciliari durante i controlli in 'zona rossa' - CorriereCitta : Roma, evade dai domiciliari e gironzola in strada (in zona rossa): arrestato 41enne -