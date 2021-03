30 anni del Festival del cinema Africano | d’Asia e America Latina | un’edizione speciale

(Di giovedì 18 marzo 2021) Con ildelsi parte sabato 20 marzo: alle 19.30 con l’inaugurazione ufficiale online, poi sulla piattaforma MYmovies dalle 20.30 iniziano le proiezioni dei film selezionati che proseguono fino al 28 marzo. Il film d’apertura è La nuit des rois del regista franco-ivoriano Philippe Lacôte, entrato nella short list per gli Oscar come Miglior Film Internazionale. “Le rêve de Noura” di Hinde Boujemaa. 50 sono le pellicole (tra cui 22 prime italiane, 3 prime europea e 1 prima mondiale) tutte proiettate in lingua originale con sottotitoli. Tra le novità, la sezione Donne sull’orlo di cambiare il mondo, una selezione di 5 film recenti di registe tra cui il tunisino Le rêve de Noura di Hinde Boujemaa e il saudita Scales di Shahad Ameen: opere ...

