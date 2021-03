18 marzo, Torino ricorda le vittime del Covid (Di giovedì 18 marzo 2021) Un minuto di silenzio davanti a Palazzo Civico e una cerimonia di commemorazione al Cimitero Monumentale. Così Torino celebra la giornata di nazionale in memoria delle vittime del Covid e ricorda i suoi morti. “Dopo un anno il dolore è ancora vivo e la lotta ancora in corso. Nulla potrà mai rimarginare queste ferite. Ma siamo certi che la forza di una comunità unita potrà permettere a tutte e a tutti di guardare avanti, verso quel momento in cui potremo tornare ad abbracciarci, a guardarci negli occhi, a sorridere a volto scoperto e a dire, finalmente, che è finita” ha dichiarato la sindaca Chiara Appendino che ha aggiutno: “Con le bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio – aggiunge la sindaca – i Comuni italiani omaggiano il ricordo dei nostri concittadini che questa pandemia ha strappato alle loro famiglie e ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 18 marzo 2021) Un minuto di silenzio davanti a Palazzo Civico e una cerimonia di commemorazione al Cimitero Monumentale. Cosìcelebra la giornata di nazionale in memoria delledeli suoi morti. “Dopo un anno il dolore è ancora vivo e la lotta ancora in corso. Nulla potrà mai rimarginare queste ferite. Ma siamo certi che la forza di una comunità unita potrà permettere a tutte e a tutti di guardare avanti, verso quel momento in cui potremo tornare ad abbracciarci, a guardarci negli occhi, a sorridere a volto scoperto e a dire, finalmente, che è finita” ha dichiarato la sindaca Chiara Appendino che ha aggiutno: “Con le bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio – aggiunge la sindaca – i Comuni italiani omaggiano il ricordo dei nostri concittadini che questa pandemia ha strappato alle loro famiglie e ...

