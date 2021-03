18 marzo, la Giornata nazionale vittime del Covid (Di giovedì 18 marzo 2021) Il 18 marzo la Giornata nazionale delle vittime del Covid. Il premier Draghi è atteso a Bergamo per la sua terza ‘uscita’ ufficiale. ROMA – Il 18 marzo è la Giornata nazionale delle vittime del Covid. Dopo il via libera in Senato, l’Italia, ogni anno, ricorderà in questo giorno le persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus. Per il 2021 il premier Draghi ha richiesto di mettere le bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici. Il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha chiesto ai sindaci del Paese un minuto di silenzio davanti alla bandiera italiana. Perché il 18 marzo Il 18 marzo è una data carica di significato nella storia di questa pandemia. Il 18 ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021) Il 18ladelledel. Il premier Draghi è atteso a Bergamo per la sua terza ‘uscita’ ufficiale. ROMA – Il 18è ladelledel. Dopo il via libera in Senato, l’Italia, ogni anno, ricorderà in questo giorno le persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus. Per il 2021 il premier Draghi ha richiesto di mettere le bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici. Il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha chiesto ai sindaci del Paese un minuto di silenzio davanti alla bandiera italiana. Perché il 18Il 18è una data carica di significato nella storia di questa pandemia. Il 18 ...

