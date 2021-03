150° della Comune di Parigi | l’anniversario della più importante Rivoluzione operaia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Lanon fu unaper trasferire il potere da una frazioneclasse dominante ad un’altra, ma unaper spezzare l’orribile macchina stessadominazione di classe”: le parole di Marx riassumono il concetto di dittatura del proletariato che egli stesso espresse per la prima volta nel 1852, per riferirsi alla situazione sociale e politica che si sarebbe instaurata immediatamente dopo laproletaria. Era il 18 marzo del 1871. Da allora sono passati 150 anni – oggi– ma quella, anche se solo per 72 giorni, cambiò per sempre il volto delle lotte operaie. Qualcuno lo sa. Il popolo diinsorse per dare vita ad una forma di ...