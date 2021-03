Zorzi, il ‘litigio’ con Oppini, la foto su Twitter che solleva polemiche e infine il sogno raccontato a Le Iene (Di mercoledì 17 marzo 2021) Che giornata per Tommy! Tommaso Zorzi sta vivendo un periodo davvero impegnativo, al punto da aver passato 24 ore davvero particolari tra un litigio con Francesco Oppini, le classiche polemiche Twitter e la puntata de Le Iene, dove ha addirittura raccontato qualcosa riguardo ad un particolare sogno… Ma cosa avrà mai combinato nel giorno del 16 marzo? LEGGI ANCHE:– Tommaso Zorzi, la bella sorpresa di oggi, Mercoledì 17 Marzo: cosa succederà di così sorprendente Tommaso Zorzi ha vissuto una strana giornata di tira e molla nei confronti di Francesco Oppini: tra un litigio, uno strano sogno e tanta ironia… foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyTommaso ... Leggi su funweek (Di mercoledì 17 marzo 2021) Che giornata per Tommy! Tommasosta vivendo un periodo davvero impegnativo, al punto da aver passato 24 ore davvero particolari tra un litigio con Francesco, le classichee la puntata de Le, dove ha addiritturaqualcosa riguardo ad un particolare… Ma cosa avrà mai combinato nel giorno del 16 marzo? LEGGI ANCHE:– Tommaso, la bella sorpresa di oggi, Mercoledì 17 Marzo: cosa succederà di così sorprendente Tommasoha vissuto una strana giornata di tira e molla nei confronti di Francesco: tra un litigio, uno stranoe tanta ironia…: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyTommaso ...

Advertising

Sofia112177881 : RT @g0ddessmez: ZORZI CI REGALA IL PRIMO LITIGIO E NON È MANCO CONCORRENTE, RE DELLE DINAMICHE ?? #isola #TommasoZorzi #tzvip https://t.co… - g0ddessmez : ZORZI CI REGALA IL PRIMO LITIGIO E NON È MANCO CONCORRENTE, RE DELLE DINAMICHE ?? #isola #TommasoZorzi #tzvip - VERSACEHADID : RT @unadisperata: non Tommaso Zorzi che al tempo del litigio con Giulia mise in mezzo M0nte e la sua uscita omofobia volendo far passare la… - Beshamella : RT @unadisperata: non Tommaso Zorzi che al tempo del litigio con Giulia mise in mezzo M0nte e la sua uscita omofobia volendo far passare la… - BABYM582 : RT @oocgfvip5: “The Zorziny show” il montaggio stile sitcom del litigio tra Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Stefania Orlando https://t.c… -