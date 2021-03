Zona Rossa, l’urlo silenzioso di Camilla Moccia in una foto (Di mercoledì 17 marzo 2021) La foto di Camilla, ristoratrice di 22 anni, e il messaggio di incoraggiamento ai colleghi: “Essere uniti è la nostra forza” La ristoratrice è apparsa in una foto con la testa appoggiata sulle gambe rannicchiate, seduta a terra con il cellulare sui piedi, mentre si trovava nella cucina del suo ristorante tra padelle, fuochi spenti e tavoli vuoti. Lei si chiama Camilla Moccia e al quotidiano Il messaggero ha raccontato: «Volevo mettermi a piangere, quella sera, non ce l’aspettavamo un’altra chiusura. Mi sono seduta e quando ti siedi e inizi a riflettere arrivano i pensieri negativi, non vedi vie d’uscita. In quel momento pensavo alle spese, al mutuo dei miei genitori, dove li tiro fuori i soldi? In quel momento ho pensato: non riapro più». La madre allora ha voluto fotografarla affinché ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ladi, ristoratrice di 22 anni, e il messaggio di incoraggiamento ai colleghi: “Essere uniti è la nostra forza” La ristoratrice è apparsa in unacon la testa appoggiata sulle gambe rannicchiate, seduta a terra con il cellulare sui piedi, mentre si trovava nella cucina del suo ristorante tra padelle, fuochi spenti e tavoli vuoti. Lei si chiamae al quotidiano Il messaggero ha raccontato: «Volevo mettermi a piangere, quella sera, non ce l’aspettavamo un’altra chiusura. Mi sono seduta e quando ti siedi e inizi a riflettere arrivano i pensieri negativi, non vedi vie d’uscita. In quel momento pensavo alle spese, al mutuo dei miei genitori, dove li tiro fuori i soldi? In quel momento ho pensato: non riapro più». La madre allora ha volutografarla affinché ...

