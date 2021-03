Zona rossa cancella il turismo di primavera, Federalberghi: “Vaccini per sperare in estate” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il comparto turistico-ricettivo torinese, fiaccato da un anno di pandemia che ha determinato una perdita di quasi 3milioni di presenze turistiche, non potrà reggere altre chiusure. A un anno dal primo lockdown e di fronte a un’altra Pasqua cancellata Federalberghi Torino lancia l’allarme e auspica che le attuali settimane di Zona rossa rappresentino l’ultimo necessario sacrificio per uscire dall’emergenza sanitaria e salvare almeno la seconda parte del 2021. Di qui la necessità di procedere con rapidità sul tema delle vaccinazioni e di riaprire al più presto i confini tra le regioni per stimolare un primo rilancio dei flussi turistici e consentire alle strutture ricettive, che da marzo 2020 non sono mai state obbligate a chiudere, di respirare nell’attesa di una ripresa definitiva. “A livello nazionale ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il comparto turistico-ricettivo torinese, fiaccato da un anno di pandemia che ha determinato una perdita di quasi 3milioni di presenze turistiche, non potrà reggere altre chiusure. A un anno dal primo lockdown e di fronte a un’altra PasquataTorino lancia l’allarme e auspica che le attuali settimane dirappresentino l’ultimo necessario sacrificio per uscire dall’emergenza sanitaria e salvare almeno la seconda parte del 2021. Di qui la necessità di procedere con rapidità sul tema delle vaccinazioni e di riaprire al più presto i confini tra le regioni per stimolare un primo rilancio dei flussi turistici e consentire alle strutture ricettive, che da marzo 2020 non sono mai state obbligate a chiudere, di respirare nell’attesa di una ripresa definitiva. “A livello nazionale ...

Advertising

GassmanGassmann : Cosa fare quando si è in zona rossa e non si può uscire? Girare per casa con la cuffia da bagno di tua moglie. Un s… - Tg3web : L'immagine simbolo della disperazione di una categoria e dei locali nuovamente chiusi dopo essere ripiombati in zon… - poliziadistato : I dettagli su spostamenti, scuola, attività commerciali e sport in zona rossa e arancione e nel periodo di #Pasqua… - lavitaeinfinito : @softIoki Ma io ho fame anche non in zona rossa - Soul00299731 : RT @daylaferrante: I cazzi in zona rossa hanno più sapore -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Scuole aperte, subito. Diventi priorità Siamo di nuovo in zona rossa. I numeri sono inesorabili: le terapie intensive sono in grande difficoltà, i morti da Covid troppi, i contagiati oltre il livello di guardia. E così mentre procede la campagna vaccinale ...

Bonetti: 'Lavoriamo per riaprire scuole al più presto. Servirà riorganizzazione trasporti' "Mi sono battuta perchè le scuole non fossero chiuse se non per motivi di estrema necessità " ha dichiarato la ministra " adesso la situazione che si è creata con le settimane di zona rossa dipende ...

Regole zona rossa, dal ricongiungimento all'attività sportiva: ecco cosa si può fare Sky Tg24 Cariati, Bisignano e Samo diventano zone rosse Nei comuni di Bisignano e Cariati (in provincia di Cosenza) e Samo (Reggio Calabria), saranno in vigore le limitazioni da zona rossa dalle ore 5 del 18 marzo a tutto il 31 marzo prossimo. Per il ...

Covid, Roma in zona rossa: strade e monumenti nella città deserta Roma è in zona rossa: in seguito all'innalzamento della curva epidemiologica in tutta italia, e la relativa pressione sulle terapie intensive, quasi tutte le regioni italiane ...

Siamo di nuovo in. I numeri sono inesorabili: le terapie intensive sono in grande difficoltà, i morti da Covid troppi, i contagiati oltre il livello di guardia. E così mentre procede la campagna vaccinale ..."Mi sono battuta perchè le scuole non fossero chiuse se non per motivi di estrema necessità " ha dichiarato la ministra " adesso la situazione che si è creata con le settimane didipende ...Nei comuni di Bisignano e Cariati (in provincia di Cosenza) e Samo (Reggio Calabria), saranno in vigore le limitazioni da zona rossa dalle ore 5 del 18 marzo a tutto il 31 marzo prossimo. Per il ...Roma è in zona rossa: in seguito all'innalzamento della curva epidemiologica in tutta italia, e la relativa pressione sulle terapie intensive, quasi tutte le regioni italiane ...