Zona arancione Roma e Lazio prima di Pasqua: c’è la possibile data (Di mercoledì 17 marzo 2021) Pochi giorni per la Regione Lazio in Zona rossa, ma già il pensiero di tutti è rivolto a quando si potrà ritornare ad aprire le attività e a respirare una “pseudo” normalità. Il Lazio, dopo l’ultimo monitoraggio con un Rt a 1,3, da lunedì scorso dalla Zona gialla è in fascia rossa: questo significa chiusure, spostamenti vietati (anche all’interno del proprio Comune, se non per comprovate esigenze) e migliaia e migliaia di studenti alle prese con la didattica a distanza. Ma quanto dureranno queste restrizioni? E per quanto tempo ancora l’Italia sarà perlopiù “colorata” di rosso e arancione? Leggi anche: Vaccino AstraZeneca sospeso, cosa succede a chi ha già fatto la prima dose e cosa deve fare chi ha prenotato Lazio in Zona rossa fino a quando? La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Pochi giorni per la Regioneinrossa, ma già il pensiero di tutti è rivolto a quando si potrà ritornare ad aprire le attività e a respirare una “pseudo” normalità. Il, dopo l’ultimo monitoraggio con un Rt a 1,3, da lunedì scorso dallagialla è in fascia rossa: questo significa chiusure, spostamenti vietati (anche all’interno del proprio Comune, se non per comprovate esigenze) e migliaia e migliaia di studenti alle prese con la didattica a distanza. Ma quanto dureranno queste restrizioni? E per quanto tempo ancora l’Italia sarà perlopiù “colorata” di rosso e? Leggi anche: Vaccino AstraZeneca sospeso, cosa succede a chi ha già fatto ladose e cosa deve fare chi ha prenotatoinrossa fino a quando? La ...

