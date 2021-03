“Zitti e buoni” dei Maneskin all’Eurovision senza parolacce (Di mercoledì 17 marzo 2021) La canzone “Zitti e buoni” dei Maneskin parteciperà all’Eurovision Song Contest in versione censurata: la manifestazione taglia le parolacce “Siamo ribelli, non scemi”. I Måneskin rispondono così alla censura della loro ‘Zitti e buoni’ nella versione che porteranno in gara all’Eurovision Song Contest il prossimo 22 maggio. Da regolamento, dal brano sono state tagliate tutte le parolacce e… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021) La canzone “” deiparteciperàSong Contest in versione censurata: la manifestazione taglia le“Siamo ribelli, non scemi”. I Måneskin rispondono così alla censura della loro ‘’ nella versione che porteranno in garaSong Contest il prossimo 22 maggio. Da regolamento, dal brano sono state tagliate tutte lee… L'articolo Corriere Nazionale.

ZZiliani : Sapete qual è la cosa più deprimente? Che gli altri 19 club del campionato col verme, la Serie A targata AJA, davan… - ZZiliani : E gli altri 19 club di serie A, zitti e buoni! (cit. #Sanremo2021) - F_ran_cesca : RT @chiptizenerased: ma in che senso zitti e buoni censurata all’Eurovision mentre a Sanremo no??? oh how the tables have turned chi è il f… - Pius_XII : RT @marioadinolfi: Pur di partecipare all’Eurofestival i Maneskin hanno accorciato il brano con cui hanno vinto a Sanremo e cancellato tutt… - Ilsolito_In : Mi chiedo se nei Sanremo precedenti erano già state sdoganate le parole 'cazzo' e coglioni nei testi delle canzoni… -