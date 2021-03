Zack Snyder's Justice League: la lettera per essere esonerati dal lavoro e dallo studio il 18 marzo (Di mercoledì 17 marzo 2021) HBO Max ha condiviso una divertente lettera di giustificazioni per essere esonerati dal lavoro e dallo studio e vedere Zack Snyder's Justice League. Zack Snyder's Justice League, con le sue quattro ore, impegnerà i fan a lungo e HBO Max ha ora diffuso una lettera che riporta la giustificazione ufficiale, firmata dal dottor Rytan Choi dei S.T.A.R. Labs, per chi volesse concedersi una pausa dal lavoro o dallo studio. La divertente immagine è stata ideata per poter essere utilizzata in numerose occasioni diverse in occasione del debutto del film. La ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021) HBO Max ha condiviso una divertentedi giustificazioni perdale vedere's's, con le sue quattro ore, impegnerà i fan a lungo e HBO Max ha ora diffuso unache riporta la giustificazione ufficiale, firmata dal dottor Rytan Choi dei S.T.A.R. Labs, per chi volesse concedersi una pausa dal. La divertente immagine è stata ideata per poterutilizzata in numerose occasioni diverse in occasione del debutto del film. La ...

