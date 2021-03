Zack Snyder's Justice League, Jared Leto ha voluto pronunciare la battuta "We Live in a society" (Di mercoledì 17 marzo 2021) Zack Snyder's Justice League arriverà tra poche ore e il regista ha svelato che Jared Leto ha voluto pronunciare la famosa battuta "We Live in a society" Il trailer di Zack Snyder's Justice League ha sorpreso i fan quando Joker pronuncia una battuta diventata un meme e il regista ha svelato che l'idea di pronunciarla è stata di Jared Leto. Durante un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, il filmmaker ha raccontato che non era sua intenzione utilizzare quelle parole nella scena ambientata nella scena ambientata nel Knightmare e infatti non sarà presente nel film. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021)'sarriverà tra poche ore e il regista ha svelato chehala famosa"Wein a" Il trailer di'sha sorpreso i fan quando Joker pronuncia unadiventata un meme e il regista ha svelato che l'idea di pronunciarla è stata di. Durante un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, il filmmaker ha raccontato che non era sua intenzione utilizzare quelle parole nella scena ambientata nella scena ambientata nel Knightmare e infatti non sarà presente nel film. ...

