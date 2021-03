Zack Snyder’s Justice League: arriva la lettera di giustificazione! (Di mercoledì 17 marzo 2021) HBO Max ha pubblicato una lettera di giustificazione per coloro che il 18 marzo vorranno stare a casa e godersi Zack Snyder’s Justice League Non volete perdervi Zack Snyder’s Justice League, ma avete impegni di studio o lavoro per il fatidico 18 marzo? Nessun problema, HBO Max ha pensato alla soluzione, proponendo una curiosa lettera di giustificazione per essere esonerati da qualsiasi impegno e poter stare a casa! In effetti la visione dello Snyder Cut sarà piuttosto impegnativa, considerando la sua durata di ben quattro ore. La celebre piattaforma streaming, dove ci sarà un vero e proprio party watch per l’occasione, ha pensato dunque di condividere scherzosamente una lettera firmata nientemeno ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 17 marzo 2021) HBO Max ha pubblicato unadi giustificazione per coloro che il 18 marzo vorranno stare a casa e godersiNon volete perdervi, ma avete impegni di studio o lavoro per il fatidico 18 marzo? Nessun problema, HBO Max ha pensato alla soluzione, proponendo una curiosadi giustificazione per essere esonerati da qualsiasi impegno e poter stare a casa! In effetti la visione dello Snyder Cut sarà piuttosto impegnativa, considerando la sua durata di ben quattro ore. La celebre piattaforma streaming, dove ci sarà un vero e proprio party watch per l’occasione, ha pensato dunque di condividere scherzosamente unafirmata nientemeno ...

tuttoteKit : Zack Snyder's Justice League: arriva la lettera di giustificazione! #HBOMax #ZackSnyder #ZackSnydersJusticeLeague… - Stay_Nerd : Zack Snyder’s Justice League: ecco il “modulo” di giustificazione per il lavoro - cinematografoIT : RT @GianPisacane: Da venerdì su Sky arriva la 'Zack Snyder's Justice League'. La recensione la trovate su @cinematografoIT #SnyderCut #Zack… - GianPisacane : Da venerdì su Sky arriva la 'Zack Snyder's Justice League'. La recensione la trovate su @cinematografoIT #SnyderCut… - _LuigiJMC : Oggi missione Zack Snyder's Justice League per vedere come organizzarmi. Porca puttana ma quando li riaprono i cinema?! -

