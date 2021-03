Wta Monterrey 2021, Jasmine Paolini eliminata: vince Schmiedlova in rimonta (Di giovedì 18 marzo 2021) Jasmine Paolini abbandona il Wta di Monterrey. Nel secondo turno del torneo messicano, che si disputa sul cemento outdoor, l’unica azzurra rimasta viene sconfitta dalla slovacca Anna Karolina Schmiedlova con il punteggio finale di 2-6 6-2 6-2 dopo un’ora e cinquantatré minuti di gioco. Eppure l’inizio era stato totalmente favorevole alla giocatrice italiana: Jasmine dal 2-2 infila una serie di quattro games di fila che sembrano dare un indirizzo ben preciso alla partita, Paolini infatti chiude senza particolari patemi la prima frazione di gioco con il punteggio di 6-2. Con il passare dei minuti però la partita cambia lentamente padrona: Schmiedlova limita gli errori, si fa più aggressiva e dopo cinque break di fila riesce a tenere la battuta allungando sul 4-2, è la ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021)abbandona il Wta di. Nel secondo turno del torneo messicano, che si disputa sul cemento outdoor, l’unica azzurra rimasta viene sconfitta dalla slovacca Anna Karolinacon il punteggio finale di 2-6 6-2 6-2 dopo un’ora e cinquantatré minuti di gioco. Eppure l’inizio era stato totalmente favorevole alla giocatrice italiana:dal 2-2 infila una serie di quattro games di fila che sembrano dare un indirizzo ben preciso alla partita,infatti chiude senza particolari patemi la prima frazione di gioco con il punteggio di 6-2. Con il passare dei minuti però la partita cambia lentamente padrona:limita gli errori, si fa più aggressiva e dopo cinque break di fila riesce a tenere la battuta allungando sul 4-2, è la ...

