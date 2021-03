WTA Monterrey 2021 | i risultati del 16 marzo | eliminate Sloane Stephens ed Eugenie Bouchard

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Sul cemento outdoor messicano si completa il primo turno del torneo WTAdi tennis, di categoria 250, che nella serata italiana di oggi prevede l’inizio degli ottavi. Il derby britannico premia Harriet Dart, che batte Heather Watson per 6-4 7-6, mentre la slovena Kaja Juvan supera la colombiana Maria Camila Osorio Serrano per 6-4 6-4. La cinese Saisai Zheng elimina la russa Varvara Gracheva col punteggio di 6-3 7-5, mentre la slovacca Kristina Kucova spazza via la statunitensecon un duplice 6-2, infine l’iberica Sara Sorribes Tormo rimonta e batte l’ucraina Lesia Tsurenko per 5-7 6-2 6-4. L’elvetica Viktorija Golubic supera la russa Anna Blinkova con un doppio 6-4, mentre con lo stesso punteggio la russa Anna Kalinskaya elimina l’argentina Nadia Podoroska, infine la cinese Lin Zhu batte ...

WTA MONTERREY 2.1 - Dart (1U) - Wta Monterrey - Paolini al secondo turno. Trevisan, è notte fonda

111), che nel primo turno ha superato la britannica Katie Boulter. I precedenti tra le due sono ... per poter rimanere il più a lungo possibile sui campi da gioco diTENNIS - Bella vittoria in rimonta di Jasmine Paolini nei 16esimi di finale del torneodiin Messico. La 25enne tennista lucchese ha infatti battuto in tre set (3 - 6; 6 - 2; 6 - 3) la giapponese Nao Hibino, testa di serie numero 9 del torneo. Gran prova di carattere di ...Sul cemento outdoor messicano si completa il primo turno del torneo WTA Monterrey 2021 di tennis, di categoria 250, che nella serata italiana di oggi prevede l'inizio degli ottavi. Il derby britannico ...Viktorija Golubic (WTA 102) ha iniziato alla grande il torneo di Monterrey. Arrivata dalle qualificazioni, in Messico la zurighese ha superato il primo turno grazie al successo per 6-4 6-4 sulla russa ...