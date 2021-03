Women’s Champions League | PSG sconfitto a tavolino contro lo Sparta | c’è l’accesso ai quarti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Quest’oggi non si disputeràPraga-PSG, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di. Nella giornata di venerdì all’interno del club francese, infatti, sono emersi casi di positività al Covid-19 (tre giocatrici, un membro dello staff e un segretario) e l’ARS Île-de-France, il corrispettivo della nostra ASL, ha imposto una settimana di isolamento a tutto il gruppo squadra: la trasferta in terra ceca è quindi saltata. Iprevisti per il 24 marzo, peraltro, rendono impossibile un possibile recupero. Il regolamento ha quindi impartito il 3-0 aa favore dello, dato che le parigine non sono in grado di presentarsi per la sfida. Poco male per loro, dato che anche la sconfitta avale...