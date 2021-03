WandaVision, ogni episodio della serie diventa una copertina vintage fanmade (Di mercoledì 17 marzo 2021) WandaVision è giunto da poco a conclusione, ma ora lo show Marvel può prendere la forma di un fumetto vintage grazie a degli artisti del web che hanno realizzato delle copertine a tema: guardiamole insieme. Ora che WandaVision, la prima serie tv del MCU nata dalla collaborazione tra i Marvel Studios e Disney+, è giunta al termine, siamo in attesa del prossimo titolo in arrivo questo venerdì, The Falcon and The Winter Soldier. Nel frattempo, però, perché non allungare ancora un po' il nostro soggiorno a Westview grazie a queste copertine vintage? Manca all'appello solo l'ultimo episodio della serie, ma gli altri 8 appuntamenti di WandaVision hanno avuto modo di trasformarsi in delle piccole opere d'arte fumettistica ideate da dvglzv, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021)è giunto da poco a conclusione, ma ora lo show Marvel può prendere la forma di un fumettograzie a degli artisti del web che hanno realizzato delle copertine a tema: guardiamole insieme. Ora che, la primatv del MCU nata dalla collaborazione tra i Marvel Studios e Disney+, è giunta al termine, siamo in attesa del prossimo titolo in arrivo questo venerdì, The Falcon and The Winter Soldier. Nel frattempo, però, perché non allungare ancora un po' il nostro soggiorno a Westview grazie a queste copertine? Manca all'appello solo l'ultimo, ma gli altri 8 appuntamenti dihanno avuto modo di trasformarsi in delle piccole opere d'arte fumettistica ideate da dvglzv, ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? WandaVision, ogni episodio della serie diventa una copertina vintage fanmade - loveforcaptnswn : la marvel che ci vedeva affibbiare il ruolo di mephisto a un qualsiasi essere vivente diverso in ogni episodio di w… - CineGiornale1 : The Falcon and the Winter Soldier sarà l’opposto di WandaVision sotto ogni singolo aspetto - Giovann09749484 : RT @BestMovieItalia: The Falcon and the Winter Soldier sarà l’opposto di WandaVision sotto ogni singolo aspetto - - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Falcon and the Winter Soldier sarà l’opposto di WandaVision sotto ogni singolo aspetto… -

Ultime Notizie dalla rete : WandaVision ogni WandaVision, ogni episodio della serie diventa una copertina vintage fanmade ... ma gli altri 8 appuntamenti di WandaVision hanno avuto modo di trasformarsi in delle piccole opere d'arte fumettistica ideate da dvglzv, come è noto l'artista su Instagram. Ogni copertina è ispirata ...

Streaming: presente e futuro della nuova frontiera dell'entertainment ... che ha coinvolto ogni ambito della nostra quotidianità, non ultimo l'aspetto ricreativo delle ... come The Mandalorian , The Expanse o WandaVision , utilizzati sapientemente dai colossi dell'...

WandaVision, ogni episodio della serie diventa una copertina vintage fanmade Movieplayer.it WandaVision, ogni episodio della serie diventa una copertina vintage fanmade ma gli altri 8 appuntamenti di WandaVision hanno avuto modo di trasformarsi in delle piccole opere d'arte fumettistica ideate da dvglzv, come è noto l'artista su Instagram. Ogni copertina è ...

The Falcon and the Winter Soldier sarà l’opposto di WandaVision sotto ogni singolo aspetto Ormai ci siamo. Venerdì su Disney+ arriverà il primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, la nuova serie dei Marvel Studios che proseguirà le vicende degli eroi del MCU dopo la fine di Wanda ...

... ma gli altri 8 appuntamenti dihanno avuto modo di trasformarsi in delle piccole opere d'arte fumettistica ideate da dvglzv, come è noto l'artista su Instagram.copertina è ispirata ...... che ha coinvoltoambito della nostra quotidianità, non ultimo l'aspetto ricreativo delle ... come The Mandalorian , The Expanse o, utilizzati sapientemente dai colossi dell'...ma gli altri 8 appuntamenti di WandaVision hanno avuto modo di trasformarsi in delle piccole opere d'arte fumettistica ideate da dvglzv, come è noto l'artista su Instagram. Ogni copertina è ...Ormai ci siamo. Venerdì su Disney+ arriverà il primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, la nuova serie dei Marvel Studios che proseguirà le vicende degli eroi del MCU dopo la fine di Wanda ...